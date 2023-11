MJF vago sul suo rinnovo | “Sia AEW che WWE mi vogliono | andrò dove mi offriranno più soldi”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il 2024 si avvicina e con esso anche la scadenza dell’attuale accordo che lega MJF alla AEW. The Devil ha più volte citato e preso in giro Tony Khan riguardo questa data, che potrebbe aprire una vera e propria asta tra l’attuale promotion del campione del mondo e la WWE. Recentemente intervistato dallo Sports Illustrated, l’AEW World Champion ha buttato, se possibile, nuova benzina sul fuoco, affermando che un unico motivo lo spingerà da una parte o dall’altra. Quale? I, ovviamente. In attesa dell’AEW World Title Match di Full Gear contro Jay White (più la difesa dei ROH Tag-Team Titles del Buy-In), MJF ha espresso un concetto molto semplice con parole molto dirette, che vi riportiamo qui di seguito: “Tony Khan sta cercando di fare il massimo per tenermi qui, ci sono parecchie cose che amo della AEW ma, la WWE, ne ha altrettante. La cosa che mi interessa ...