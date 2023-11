Misericordia | recensione | viva il cinema carnale | disperato e bellissimo di Emma Dante

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ladi, terzo film diche racconta la storia di Arturo, ragazzo epilettico cresciuto da tre prostitute. Unche non accetta compromessi. In sala. Ildiè fatto di sangue e sporco. Al centro di tutto c'è il corpo: nudo, spesso umiliato, stanco. Nel suo terzo film seguiamo quello di Arturo, ragazzo cresciuto da un gruppo di prostitute, Betta, Nuccia e Anna, che gli fanno tutte da madri. Trovato in mezzo alla roccia, il ragazzo non parla, soffre di epilessia e forse non capisce tutti i discorsi che lo circondano, ma i sentimenti sì. Vedere una pellicola della regista siciliana è come entrare in un liquido caldo e spesso maleodorante, che avvolge lo spettatore attirandolo a sé pur essendo ...