“Miserabili le parole del vescovo di Potenza | mai chiesto risarcimento in cambio del nostro silenzio” | il fratello di Elisa Claps replica alle accuse di monsignor Ligorio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Lo sguardo è lucido e provato, ma non è spento. È pieno di forza. Da dove venga è davvero difficile immaginarlo. Filomenaè madre coraggio, perché non ha mai smesso di lottare per sua figlia. Forse quella forza viene dai duemila ragazzi che sabato scorso erano sotto casa di, davanti al suo portone. Lo stesso da cui la ragazza uscì quella mattina del 12 settembre del ’93 per non tornare mai più. Ad aspettarla c’era la sua amica Eliana, da cui si separò per entrare in chiesa dove ad aspettarla c’era Danilo Restivo, condannato per il suo omicidio dopo 17 anni in Inghilterra dove poi ha ucciso un’altra donna, la sua vicina di casa. “Ci sono voluti 30 anni di sacrifici e dolore ma vedere tutta questa gente perè un onore. Vi vorrei abbracciare tutti”: ha detto mamma Filomena ai ragazzi. “È stato un passaggio generazionale, ...