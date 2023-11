Miryam Viglianisi | la 22enne che ha sfregiato la compagna dell’ex evade due volte dai domiciliari

(Di giovedì 16 novembre 2023) Pubblicato il 16 Novembre, 2023 Lei hala nuovaed è evasa dai, lui ha estorto soldi a un uomo che non l’ha voluta assumere come collaboratrice domestica. I carabinieri della Stazione di Vimodrone, nei giorni scorsi, hanno arrestato due conviventi, 26 anni lui, 21 lei,. Lo scorso ottobre il 26enne si era presentato a casa di un 52enne del posto che poco prima si era rifiutato di assumere lacome collaboratrice domestica e si era fatto dare 6000 euro oltre alla macchina, obbligando l’uomo a versare anche 590 euro per il passaggio di proprietà. Il secondo provvedimento dei Carabinieri di Vimodrone è stato eseguito a carico dellaper atti persecutori e lesioni ...

Estratto da lastampa.it MyriamÈ evasa due volte dai domiciliari e ora rischia la custodia cautelare in carcere, 22 anni, che nel luglio scorso aveva aggredito e sfregiato con un cutter la fidanzata del suo ex compagno, a Vimodrone (Milano).

Miryam Viglianisi, chi è la ragazza che ha sfregiato la fidanzata dell'ex: la scusa dell'incontro chiarificatore IL GIORNO

Arrestata Miryam Viglianisi dopo evasione domiciliari: aveva sfregiato fidanzata dell'ex Sky Tg24

Lo hanno accertato i carabinieri di Andria (Bat), che hanno arrestato due persone, un uomo di 50 anni e una donna di 35 (madre del bambino), per detenzione e spaccio di stupefacenti, estorsione e ...Miryam Viglianisi, 21 anni, è stata arrestata per evasione dopo aver sfregiato la compagna del suo ex fidanzato con un taglierino e averla buttata a terra mentre era in bicicletta, rompendole un dente ...