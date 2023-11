Mimì – Il principe delle Tenebre | il film di Brando De Sica e i denti aguzzi di Domenico Cuomo

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 novembre 2023) "Le maschere? Dovrebbero proteggerci e non rappresentarci". Dal Nosferatu di Murnau ai vampiri di Napoli, dietro le quinte di- IlconDe. Durante- Il, esordio alla regia diDe, ci siamo divertiti a trovare tutti gli easter eggs e tutte le citazioni dei classici dell'horror. Tra le tantissime, una è preponderante, nonché funzionale per la struttura di un (grande)che mischia l'orrore al romanzo di formazione. Parliamo del Nosferatu di Murnau, che aleggia in una Napoli gotica, fumettosa e nerissima, tanto da sembrare una sorta di Gotham ...