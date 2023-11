Milenkovic Roma | l’indiscrezione | «Si i giallorossi vogliono acquistarlo»

(Di giovedì 16 novembre 2023)sul calciomercato giallorosso: parla in merito il noto intermediario. Cosa ha detto A Lady Radio è intervenuto Angelo Arquilla, noto intermediario di mercato che ha svelato l’interesse dellanei confronti di Nikola. LE PAROLE – «Per quanto ne so lavuole, ma i viola chiedono molti soldi e ad oggi i capitolini non sono disposti a investire tanto sul serbo. Belotti? Può essere il rinforzo ideale per Italiano, tutto dipende dal ritorno di Abraham e dalla volontà della, che vorrà senz’altro dei soldi».

Commenta per primo Il procuratore ed intermediario Angelo Arquilla è intervenuto ai microfoni di Lady Radio parlando così: 'Per quanto ne so lavuole, ma i viola chiedono molti soldi e ad oggi i capitolini non sono disposti a investire tanto sul serbo. Belotti Può essere il rinforzo ideale per Italiano, tutto dipende dal ...

Arquilla: "La Roma vuole Milenkovic. Belotti rinforzo ideale per Italiano" Fiorentina.it

Arquilla (intermediario): “La Roma vuole Milenkovic ma i viola chiedono molti soldi” ForzaRoma.info

La coppia di ex giallorossi è tornata ad abbracciarsi dopo 6 lunghi anni all'Ospedale Bambin Gesù. Il ct chiama il centrale giallorosso mentre continuano a preoccupare le condizioni di Bryan ...Per chi si stesse chiedendo se il cammino in campionato della Fiorentina risulti in linea con la caratura del suo organico, la risposta è sì. Pure di più, visto che la ...