Milano violenta? Beppe Sala deraglia | parla di complotto e incolpa i cittadini

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Aè allarme-sicurezza. Non è certo una novità: ormai da mesi, forse anni, la città denuncia pericoli e degrado. A farlo anche molti volti noti, celebrità e star, così come i "semplici". E non soltanto quelli dei quartieri periferici: la sensazione, infatti, è che nella novella "Gotham City" la sicurezza non esista più, neppure in centro. Eppure,, nega la realtà. Il sindaco infatti rigetta le accuse sostenendo che quello sulla "insicura" sia undei mass media. Insomma,piùdi Gotham City?fa il Joker e dà la colpa ai suoi... Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Pietro ...