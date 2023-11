Milan | Sansone punge | “Purtroppo compete agli arbitri prendere le decisioni”

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nicolaha parlato in conferenza stampa ad undici giorni da Hellas Verona-Lecce tornado anche sulla partita contro il

Parla l'esterno d'attacco che nella sfida con ilha segnato la rete che ha fatto accorciare le distanze ai ...

Milan, Sansone punge: “Purtroppo compete agli arbitri prendere le ... Pianeta Milan

Sansone: “Peccato non aver vinto contro il Milan per un episodio così!” Il Milanista

E' entrato contro il Milan e ha spaccato la partita, quasi da completare una clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2, anzi era arrivata se il Var non avesse cancellato il gol di Piccoli allo scadere. Nicola Sa ...Nicola Sansone ha parlato in conferenza stampa ad undici giorni da Hellas Verona-Lecce ricordando l’amaro pareggio contro il Milan Le parole di Nicola Sansone in conferenza stampa ad undici giorni da ...