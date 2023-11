Milan | Moncada e Furlani assenti a Lecce | medici sotto accusa | Pioli senza polso E invocano Ibra… | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 novembre 2023) 2023-11-16 13:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Al di là dei risultati, che nell’ambiente rossonero ci sia qualcosa che non va è evidente. Fin troppo. Dal post Covid in poi, fino alla scorsa estate, c’era la sensazione che ilfosse una squadra con la S maiuscola. Poteva vincere, perdere o anche straperdere, ma lo spirito di gruppo e la serenità di fondo non mancavano mai. Addirittura, lo abbiamo capito il giorno dell’esonero di Paolo Maldini, tante tensioni, divisioni e rivalità in seno alla società, erano rimaste ben celate e controllate in nome del fine ultimo, che era ed è sempre stato il bene del. Esattamente il contrario di quello che sta accadendo in questo primo scorcio di stagione che ci ha offerto unpotenzialmente fortissimo, ma tremendamente altalenante, teso e disunito. ...