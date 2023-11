(Di giovedì 16 novembre 2023) Mario, ex portiere rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile ritorno di Zlatanal

Quel, nel 1995/96, aveva un organico pazzesco. PORTIERI : Sebastiano Rossi, Mario, Gabriele Aldegani DIFENSORI : Franco Baresi, Francesco Coco, Alessandro Costacurta, Marcel Desailly, ...

Milan, Ielpo: “Ibrahimovic non farebbe il general manager. Su Pioli…” Pianeta Milan

Ielpo: “Infortuni Milan Non si tratta di cercare un colpevole…” Il Milanista

In esclusiva ai microfoni di TMW Radio ha parlato Mario Ielpo che ha detto: “Di chi è secondo me la colpa per tutti questi infortuni nel Milan I giocatori ti vengono a mancare e spesso succede nello ...L’allenatore del Milan ha incontrato la dirigenza rossonera per discutere del momento delicato e di cosa fare riguardo al futuro Non poteva presentarsi in maniera peggiore il Milan di Pioli alla pausa ...