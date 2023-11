Milan | Grillitsch confessa | «Arrabbiato per il mancato trasferimento»

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 16 novembre 2023) Sembrava ungià fatto e concluso quello di Florianal, nell’estate del 2021. Ma alla fine le alte richieste dell’Hoffenheim, pari a circa 15 milioni di euro, scoraggiarono il Club rossonero, che si era spinto al massimo a 10 milioni. Un affare che però sembrava in discesa, viste le avances del Diavolo, l’apprezzamento dell’austriaco e la volontà del club tedesco di cederlo. L’epilogo negativo lasciò l’amaro in bocca al ragazzo, come ha raccontato lui stesso a Kicker: «Nel 2021 erocon il mio Club per avermi impedito di andare al». Nelle parole di, riportate da Transfermarkt, non c’è più astio per il«Quella era una categoria di club che ogni calciatore sogna ad un certo ...