Donadoni - che retroscena : i 'no' a Galliani - Tavecchio e Boban per Italia e Milan

Lo svedese nel 2019 era tornato alconvinto dae Maldini. Che non ci sono più. Evidentemente c'è qualcosa che non convince fino in fondo lo svedese in questo progetto societario. ...

Milan, Boban: “Leao va capito e aiutato. Sacchi e Pioli non paragonabili” Pianeta Milan

Ex Milan, Boban: "Leao Ci vuole del lavoro individuale per ... Milanpress

Affare a rischio per il Milan che pregustava già l'ennesimo colpo di mercato. Sirene inglesi sull'obiettivo rossonero ...Diversi i temi trattati: il suo Milan e quello odierno, la forza di Leao e il nuovo format della Champions League. Un rivoluzionario, anzi. Il più grande. Così, Boban ha parlato di Arrigo Sacchi. “Ha ...