Migranti | Piantedosi | “Aumentiamo il tempo per la revoca della cittadinanza a chi commette reati e introduciamo il carcere per le rivolte nei Cpr”

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tra le norme approvate con il pacchetto sicurezza di oggi “c’è quella che prevede l’estensione da tre a dieci anni del periodo entro il quale è possibile laconcessa in precedenza allo straniero in caso di condanne definitive per gravi”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteodurante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. Inoltre – annuncia il ministro dell’Interno – “è stato previsto un inasprimentopena per chi istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, se il fatto è commesso all’interno di un penitenziario o mediante comunicazione rivolta ai detenuti”. Nel pacchetto, ha proseguito “è prevista anche l’introduzione del reato di rivolta in istituto penitenziario e introduzionepena di reclusione, ...