Micol Olivieri contro gli hater | “Stamattina ho pianto”

Leggi su diredonna

(Di giovedì 16 novembre 2023), famosa per aver interpretato Alice Cudicini de I Cesaroni, ha risposto ad alcune critiche che le sono arrivate su Instagram a causa del suo aspetto fisico. In particolare, molti utenti la accusano di essere “totalmente rifatta”, giudizio al quale l’influencer ha risposto in un video. “ho fatto quello che non faccio mai e ho cliccato sui commenti di un articolo sul web che mi riguardava e sono caduta. Mi sono resa conto di essere totalmente satura della cattiveria della gente”, ha esordito su Instagram. Sono tantissimi anni che ricevo cattiverie, perché ho iniziato che ero adolescente e sono spesso stata bersaglio della cattiveria della gente. Basta. Non sono più disposta ad accettare commenti sul mio aspetto fisico. Tutto questo perché? Perché il mio viso non piace a qualcuno. Poi, l’attrice ha raccontato ...