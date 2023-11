“Mi piace lui” Grande Fratello | colpo di scena | altro che Mirko | chi ha ‘puntato’ Perla

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023), si mescolano le carte. Dimenticate tutto quello che avete letto e visto finora, perché c’è undi. Intanto una certezza:Vatiero entrerà nella Casa come nuova concorrente nella puntata di giovedì 16 novembre 2023. Puntata che sarebbe dovuta andare in onda di mercoledì, come annunciato dallo stesso Alfonso Signorini, ma poi è arrivata la decisone del cambio all’ultimo momento di Mediaset. Comunque l’ingresso dell’ex Temptation Island oggi sembra sicuro. L’esperto di gossip Alessandro Rosica è stato il primo a confermare l’imminente debutto diVatiero: “Tampone negativo.è una nuova concorrente deled entrerà in gioco il 15/11”, il messaggio. Dunque tra poche ore ...