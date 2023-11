Meteo weekend 18-19 novembre | condizioni anomale | torna il caldo

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 16 novembre 2023) Non c’è niente da fare: ilin Italia appare completamente stravolto. Unanomalo sta investendo la nostra Penisola a poco più di un mese dal Natale. Ci sono fino a 30 gradi di massima, con la temperatura del mare intorno ai 20 gradi in pieno. Lorenzo Tedici,rologo de iL.it, conferma che stiamo vivendo una fase quasi estiva sul nostro Paese. Quasi certamente il 2023 diventerà l’anno piùdella storia a livello globale. Questa fase anomala proseguirà probabilmente fino alla fine dell’anno, intervallata da qualche veloce passaggio meno. Anche i prossimi giorni vedranno, infatti, temperature di 5-8 gradi superiori alle medie stagionali di questo periodo autunnale. Temperature fino a 8 gradi sopra la media in Italia. Foto X ...