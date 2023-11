Meteo giovedì | parziale aumento della nuvolosità

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 novembre 2023) Previsioni Italia SITUAZIONE. Secondo le previsioni, fino al’Italia sarà interessata da un flusso mediamente sud-occidentale caratterizzato da masse d’aria decisamente calde di diretta estrazione subtropicale. Avremo dunque a che fare con temperature ben oltre le medie del periodo soprattutto per quanto concerne le massime: nelle aree soleggiate infatti potranno essere agilmente raggiunti i 18-20°C, ma con punte anche di oltre 23-24°C al Sud e sulle Isole Maggiori. Clima decisamente mite (relazionato al periodo in corso) anche in quota, sia su Alpi che Appennino, dove le temperature risultano sopra la media talora di 8-10°C come evidenzia la mappa di seguito che riporta le anomalie termiche a circa 1500m di quota.GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE. Nord: Nubi e qualche pioggia al Nordest ma in attenuazione, neve sulle Alpi ...