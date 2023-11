Meteo | estate di San Martino addio | quando arriva la tempesta di gelo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Temporali e vento nel weekend: secondo le previsioni di 3B, i primi segnali del maltempo arriveranno già nella serata di giovedì 16 novembre, soprattutto al Nordovest, in Sardegna e sull'alto Tirreno. E la causa è l'avvicinamento di una perturbazione in discesa dal Nord Atlantico. Poi nella notte di venerdì 17 rovesci e temporali raggiungeranno parte della Sardegna e della Toscana, con qualche piovasco fin sul settore tirrenico centrale. La perturbazione colpirà solo in minima parte il Settentrione. Si concentrerà soprattutto al Centro-Sud. In calo le temperature, con l'aria fredda che affluirà dalle alte latitudini europee, mandando via quella calda presente da inizio settimana. Nei giorni scorsi, infatti, alcune zone del Paese hanno vissuto la cosiddetta "di San". Per quanto riguarda la giornata di ...