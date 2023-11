Meloni vola in Croazia | l’ultima volta c’era Berlusconi | i temi che tratterà

Leggi su notizie

(Di giovedì 16 novembre 2023) Giorgia, per la primache ha assunto l’incarico di presidente del Consiglio,innel Paesestato addirittura SilvioNella giornata di oggi, giovedì 16 novembre, la premier Giorgiavolerà in. Precisamente a Zagabria dove nella sua agenda ha un programma molto fitto. L’obiettivo è quello di raggiungere le sfide future dell’Unione europea in vista delle elezioni che si terranno il prossimo anno. Non solo: anche quello di poter rilanciare dei rapporti bilaterali con un Paese “vicino”. Basti pensare cheche un premier era andato inera datato ben 20 anni fa: quando come ...