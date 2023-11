Mega Concorso AUSL di Piacenza | 42 Posti Per Infermieri

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 16 novembre 2023) Presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale () diè stato annunciato unPubblico, gestito in forma aggregata, finalizzato alla copertura di ben 42 posizioni per. Queste opportunità rientrano nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari e sono a tempo indeterminato. Ilcoinvolge diverse aziende sanitarie, evidenziando l’impegno congiunto nel potenziare il personalestico qualificato al servizio delle comunità.diper 42È con grande entusiasmo che annunciamo l’avvio di unPubblico per la copertura a tempo indeterminato di ben 42 ...