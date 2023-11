(Di giovedì 16 novembre 2023) Milano, 15 nov. (askanews) – Ha sprecato tanto, Alexander. El’ha punito. Nella sessione serale della quarta giornataAtpdi Torino, il russo numero tre del mondo batte il tedesco in due set (7-6/6-4) in un’ora e 45 minuti.parte spedito incassando subito un break e portandosi sul 2-0. Il tedesco fatica a entrare in partita e la prima non entra. Sul 3-2perde il servizio ecomincia a prendere fiducia. Dopo aver pareggiato i conti il tedesco si porta in vantaggio. Ora è un testa a testa fino al tiebreak con punti vincenti ed errori clamorosi. Come lo smash fuori di tre metri diche consegna il set point a, che a sua volta manda in rete un dritto facile facile. Ora ...

Proverò a fare del mio meglio e battere Daniil. Mi ha sconfitto l'ultima volta agli US ... Atp Finals - Carlos Alcaraz non sbaglia eAndrey Rublev in due set • Adriano Panatta non ...

Medvedev supera Zverev e accede alle semifinali delle Finals ... Il Denaro

ATP Finals 2023 OA Sport

passano nell’ordine Alcaraz e Medvedev, che hanno una percentuale di set vinti più alta del tedesco che ha due vittorie come loro. Questo accade vincendo Zverev su Rublev in due o in tre set; – se ...Lo scorso settembre ha deciso di tornare in gara a quattordici mesi dall'ultima apparizione ufficiale. Nonostante i 38 anni e tantissimi infortuni alle spalle Andrew Howe non si arrende e vuole contin ...