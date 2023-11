Mediaset | dopo le news a Maurizio Crippa anche la comunicazione

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 16 novembre 2023) Mauro Grippa raddoppia, oltre alledirigeràlaIl Giornale, di Paolo Giordano, pag. 26 La notizia non è ancora ufficiale ma, come riporta l’AdnKronos, è confermata da ambientiessere stata rivelata in anteprima dal sito di Davide Maggio. Una svolta non da poco. Maurodiventa il nuovo responsabile della Direzionee Immagine del Gruppo di Cologno Monzese. L’incarico parte da gennaio 2024 e lui subentra a Paolo Galvani, che lascerà l’azienda per raggiunti limiti di età. Grippa è già direttore generale dell’Informazioneed è da decenni senza dubbio uno degli uomini chiave dell’azienda. Classe 1959, Mauro Grippa ha iniziato come praticante giornalista a Radio Città e subito ...