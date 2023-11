Mazzarri | positivo il primo impatto con lo spogliatoio Sky

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 novembre 2023) Collegamento Sky con Castel Volturno la cittadella del Napoli. In onda Francesco Modugno che fa il punto sulla seconda giornata di. «Si è catapultato a Castel Volturno appena sgranati gli occhi, oggi è in programma la partitina già prevista con la Juve Stabia. Ilcon loè stato. Oggi si vedrà quel 4-3-3 cui lavorerà il tecnico toscano.ha sempre provato a dare identità alle squadre che ha avuto. Il 4-3-3 è un sistema per lui inedito, che svilupperà in quello che in questa pausa diventerà un laboratorio. C’è attesa per Osimhen ieri influenzato, oggi un po’ più sfebbrato. Lo aspettano a Castel Volturno per capire quando ci sarà il rientro. La speranza è vederlo contro l’Atalanta ma bisogna avere molta cautela. ...