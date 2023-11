Mazzarri - i giocatori si sono stupiti del ritmo alto dell’allenamento (Corsera)

(Di giovedì 16 novembre 2023) Lo racconta la Gazzettao Sport con Maurizio Nicita.sul campo ha voluto subito sottolineare alcune scelte filosofiche fondamentali. Come, per esempio, l'aggressione alta per la ...

Intensità e cattiveria,in campo le ha volute vedere subito. Mettendo in scena, così come aveva in mente, il copione Spalletti. Ha insistito sulla linea difensiva, ipresenti (una ...

Napoli, i giocatori di oggi nel 2013 con Mazzarri in panchina Sky Sport

Giocatori del Napoli stupiti da Mazzarri in allenamento: ecco il motivo CalcioNapoli24

I giocatori del Napoli stupiti da Mazzarri! Lo racconta oggi il Corriere della Sera in edicola, secondo cui i dieci calciatori presenti ieri a Castel Volturno - quelli che non sono andati in Nazionale ...POZZUOLI (NAPOLI) - Selfie e sorrisi con i tifosi azzurri presenti all'esterno dell'Hotel Serapide di Pozzuoli per il neo allenatore del Napoli Walter Mazzarri che ha affermato prima di dirigersi a ...