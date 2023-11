Max Biaggi | “Sono single | metà del mio cuore è ancora per la mia ex Eleonora Pedron”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 16 novembre 2023) Max, ex campione di motociclismo, vanta sei titoli mondiali. Il suo nome è legato in modo indissolubile all’Aprilia. Vent’anni in sella “dovestato campione di due mondi, prima quello a 2 tempi e poi quello a 4 tempi”, racconta in un’intervista al “Corriere della Sera”. Ma quest’anno ad andare forte è la rivale, la Ducati. L’ex pilota fa un pronostico: “Chi lo vince il Mondiale tra Bagnaia e Martin? È una sfida bellissima, Bagnaia è un pilota completo, sa correre in qualsiasi condizione, Martin è in ascesa, ha trovato costanza di risultato: vincerà chi sbaglierà meno”. Maxricorda i tempi in cui in pista c’era lui: “Quando correvo, appena mi svegliavo, davanti a me, nella mia testa, c’era un piano di lavoro quotidiano rivolto alla mia preparazione fisico-atletica. Quasi una ossessione, doverosa ...