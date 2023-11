Marvel vuole Javier Bardem per interpretare Galactus nel reboot dei Fantastici 4 [RUMOR]

(Di giovedì 16 novembre 2023) Pare che iStudios voglianoper il ruolo dineldei4, in uscita al cinema nel 2025. Nella giornata di ieri è stato svelato che Pedro Pascal è in trattative ufficiali perReed Richards neldei4 che uscirà al cinema nel 2025. In attesa di scoprire chi interpreterà gli altri membri del quartetto, arriva online un'altra interessante indiscrezione. Stando a quanto riporta lo scooper Jeff Sneider, iStudios vogliono assumereper, che sarà l'antagonista principale. Il ruolo è stato offerto anche ad Antonio Banderas, ma non è chiaro se ...

In particolare, il filmmaker ha spiegato in che modo il quartetto sarà diverso da altri eroicome gli Avengers e gli X - Men: "Sono diversi perché sono una famiglia vera e propria, non una ...

Marvel vuole Javier Bardem per interpretare Galactus nel reboot dei ... Movieplayer

Fantastici 4, la Marvel vuole Javier Bardem per Galactus ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Pare che i Marvel Studios vogliano Javier Bardem per il ruolo di Galactus nel reboot dei Fantastici 4, in uscita al cinema nel 2025.Proviamo a capire come The Marvels si collega a quello che abbiamo visto nella serie tv Secret Invasion su Disney+.