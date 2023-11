Marvel Studios annuncia la Stagione 2 di ‘What If…?’

(Di giovedì 16 novembre 2023) La rinomata serie animata prodotta daiIf…?‘, torna per la sua attesissima2. Questa nuova, ricca di sorprese, continuerà a seguire il percorso dell’Osservatore attraverso il multiverso, introducendo figure sia nuove che già conosciute. Con episodi diretti da nomi di spicco e un cast di doppiatori composto da star dell’Universo Cinematografico, si preun’avvincente sequenza di avventure. Quando esce la2 di “What If…?” Con grande entusiasmo, è statoto il ritorno della2 di What If…?, l’innovativa serie antologica animata di. La data di debutto è prevista per il 22 ...

L' Osservatore di casaè pronto a tornare sulla piattaforma digitale di Disney+ con la seconda stagione di What if ... . Questa sera ihanno diffuso in rete il trailer ufficiale della seconda ...

Marvel Studios al capolinea Sicuramente serve una svolta BadTaste.it Cinema

Marvel Studios ha rimandato le date di uscita di quattro film del 2024 e 2025 Multiplayer.it

Alcune indiscrezioni sostengono che sarà Pedro Pascal a interpretare Reed Richard nel nuovo film dei Fantastic Four.Il trailer della stagione 2 di What If..., la serie antologica animata Marvel Studios che torna in piattaforma con nove nuovi episodi.