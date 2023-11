Mario Sechi | l' Opa sulla sinistra di Maurizio Landini

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ai tempi di Luciano Lama la Cgil non si sognava di soffiare lo scettro alla politica, avrebbe fatto un passo avanti e uno indietro se necessario, ma sempre restando un gradino sotto il segretario del Pci, perché il sindacato era autonomo, ma il primato della politica era sacro. Lama concluse nel 1986 il suo mandato iniziato nel 1970, sedici anni di profonda trasformazione per l'Italia, con la tragedia del terrorismo, la fine della fabbrica fordista, il preludio del crollo del comunismo e un voltapagina della storia in cui il sindacato cominciò a smarrirsi sempre più sul terreno dove non avrebbe dovuto avventurarsi, la politica.ha chiuso il cerchio e superato ogni barriera, compresa quella del buonsenso. Estinta la forma partito del Novecento, ha visto il punto di implosione del sistema e ha usato la macchina della Cgil per sostituirsi alla politica. Ha i ...