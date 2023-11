Mario Rui tornerà a Natale | il Napoli non prenderà svincolati Corrmezz

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 novembre 2023)Rui, ilnon. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise. Meret durante il riscaldamento di-Empoli ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo tibiale che lo costringerà al forfait contro l’Atalanta, rientrerà nella trasferta di Madrid. Gollini ha ben figurato contro l’Empoli ed è pronto a sostituirlo a partire dalla sfida da ex contro l’Atalanta del prossimo 25 novembre. La tegola più gravosa dall’infermeria riguardaRui che ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore sinistro. Ildovrà farne a meno per circa cinque settimane lasciando la fascia sinistra al solo Olivera.Rui potrebbe rientrare in una delle ...