Mario Rui potrebbe rientrare a fine anno con Roma o Monza

Walter Mazzarri non ha fatto in tempo a sedersi sulla panchina di Castel Volturno, che le prime grane sono arrivate dall'infermeria,infatti, Alex Meret esi sono dovuti fermare per due lesioni muscolari e stanno approfondendo per comprendere l'entità degli infortuni. Vista questa situazione, la dirigenza del Napoli sta accelerando per trovare ...

Infortuni Napoli: i tempi di recupero di Meret e Mario Rui CalcioNapoli24

Napoli, prime grane per Mazzarri: lesioni per Meret e Mario Rui. Osimhen influenzato - Sportmediaset Sport Mediaset

L'esterno portoghese ne avrà per circa cinque settimane lasciando la fascia sinistra al solo Olivera. La tegola più gravosa dall’infermeria riguarda Mario Rui che ha riportato una lesione di medio gra ...Il primo live di Linkiesta Etc ha confermato la straordinaria pervasività dei temi lifestyle, capaci di toccare ogni angolo del pensiero comune. Il racconto e la fotogallery della serata dedicata alla ...