Maratona e solidarietà Termina la XSPORT Challenge internazionale per Dynamo Camp con una pedalata da Glasgow a Limestre

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 16 novembre 2023) Si è conclusa la2023, l’iniziativa benefica diventatache coinvolge un team di atleti nazionali capitanati dalione olimpico Jury Chechi e dal ciclista Massimiliano Lelli, che si sono messi in gioco per gareggiare in competizioni ciclistiche a sostegno della Onlu