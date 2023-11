Manovra | pacchetto sicurezza approvato dal governo | 1 | 4 mld a forze dell' ordine; reclusione da 2 a 7 anni per occupazione immobili; divieto accesso in metro | porti e stazioni per condannati per furto

Manovra - aumenta il prezzo delle sigarette : da 10 a 12 cent in più a pacchetto. Rincari anche su elettroniche e trinciato

«Una donna che mette al mondo almeno due figli ha già offerto al Paese un grande contributo» - ha detto la premier Giorgia Meloni per spiegare la scelta di sollevare le madri con due figli o più dal pagamento dei contributi a carico del lavoratore. Nel pacchetto di interventi per la famiglia contenuti nella Manovra 2024 - appena approvata dal governo - anche l'obiettivo dei nidi gratis per tutti i secondi figli