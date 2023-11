Manovra | Meloni “1 | 5 mld per i contratti del comparto sicurezza”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo approvato laeconomica per il 2024, che mette le basi per ulteriori passi avanti. Sulla base della, abbiamo convocato per oggi una seduta specifica del Consiglio dei ministri che si occupa delle esigenze deldifesa,e soccorso pubblico e che riguarda anche i temi della. Per quanto riguarda la, la questione centrale è il tema del rinnovo dei. Come sapete idelsono scaduti dal 2021 e sono tra queiche hanno bisogno di essere rinnovati”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il premier Giorgia, illustrando il decreto legislativo sullo strumento militare a sindacati e ...