Manovra | Ciriani | «Non ci sarà l’assalto alla diligenza | la blindatura è un atto di serietà»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 novembre 2023) «Ci mancherebbe altro,naturalmente garantito il diritto di fare tutta l’opposizione che ritengono, le controproposte, le proteste. È il mestiere dell’opposizione, elemento fondamentale in una democrazia. Nessuno lo vuole contestare. La cosiddettada parte della maggioranza è un segnale die di responsabilità che abbiamo voluto dare ai cittadini italiani, ai mercati interni e internazionali, alle agenzie di rating». Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca, ospite di Agorà su Rai Tre. «Il contesto è molto difficile, nessuno lo può negare: la guerra in Ucraina, l’inflazione, quello che succede in Israele e in Palestina e tutto quello che potrebbe ancora accadere. Quindi, a fronte di questo, il governo ha voluto dire che ini saldi verranno ...