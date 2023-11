Manovra 2024 | Meloni | “1 | 5 miliardi a forze armate | polizia e vigili del fuoco”

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – "Con lanoi stanziamo cinquedi euro per la contrattazione collettiva nazionale di tutto il settore pubblico. In base ai calcoli effettuati dal ministero dell’Economia, tenendo conto della massa salariale e delle retribuzioni medie, e in base anche alle nostre priorità, noi riteniamo che di questi 5non meno di 1,4saranno destinati alledie allee altri 100 milioni aidel. Dunque, complessivamente un miliardo e mezzo di euro interamente destinato al comparto che voi rappresentate". La presidente del Consiglio, Giorgia, nell'incontro a Palazzo Chigi tra il governo e le organizzazioni sindacali e le ...