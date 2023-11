Mani e labbra | la beauty routine invernale di Rilastil per affrontare le basse temperature

(Di giovedì 16 novembre 2023), gelo e vento freddo? La soluzione a portata dikit Con il freddo inverno alle porte, la bellezza della pelle viene messa a dura prova., gelo e vento freddo rendono la pelle secca, disidratata e meno elastica. A soffrire sono in particolare alcune zone più esposte, comeche necessitano di un nutrimento profondo e di formule più ricche. Per donare alla cute delleun intenso benesserepropone Xerolact Crema: una crema per pelle sensibile, molto secca o screpolata, dalla texture ricca ma non grassa e di facile assorbimento. Con Burro di Karitè al 20% ed Estratto di Schisandra Chinensis, crea un film protettivo di lunga durata che protegge dalle ...

A "chi ha tra leil destino di interi popoli", ha ricordato che "niente è perduto con la pace". In quei momenti poni sulle suecanzoni di speranza. E donale di non arrossire mai della ...

Vaselina: a cosa serve per labbra, mani, viso e capelli Vogue Italia

I migliori calendari dell'avvento beauty e makeup del 2023, da Sephora a Lancome Sky Tg24

A soffrire sono in particolare alcune zone più esposte, come mani e labbra che necessitano di un nutrimento profondo e di formule più ricche. Per donare alla cute delle mani un intenso benessere ...agisce durante le ore di riposo per rendere le labbra più morbide e levigate. Si può applicare anche durante il giorno come lip balm per un effetto extra-care. 17. Officine Universelle Buly 1803 ...