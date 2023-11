Maltempo | forte vento e mare agitato | allerta in Campania

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso dimeteo pervalido dalle 9 alle 20 di domani su tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). I venti spireranno dai quadranti occidentali e saranno localmente forti con raffiche. Lungo le coste esposte saranno possibili ancheggiate. Si raccomanda alle autorità competenti, avverte la Protezione Civile, di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare gli effetti degli eventi attesi, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Attenzione, in particolare, va prestata alla verifica della corretta tenuta del verde ...