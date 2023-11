Maggio su Mazzarri | “Scelta giusta? Lo scopriremo strada facendo”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 16 novembre 2023) Christian, ex giocatore del Napoli, condivide le sue riflessioni sul ritorno di Waltersulla panchina azzurra. Notizie calcio Napoli – Christian, ex terzino del Napoli, ha condiviso le sue opinioni con Sky Sport 24 riguardo al ritorno di Waltercome allenatore della squadra azzurra., che ha lavorato sotto la guida disia al Napoli che alla Sampdoria, ha espresso un cauto ottimismo per questa nuova fase del club. “? Lo,” ha affermato. “Al momento, credo che il Napoli avesse bisogno di un allenatore con un carisma diverso rispetto all’ultimo.”ha sottolineato ...