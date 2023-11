Madrid Pedro Sanchez è premier per la terza volta

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 16 novembre 2023) Colpo di mano dei socialisti in Spagna. La sinistra eleggeribaltando il risultato elettorale che aveva premiato i popolari. Per ottenere la maggioranza i socialisti spagnoli sono scesi a patti con i secessionisti catalani concedendo l’amnistia., 51 anni, è il nuovocon appena 179 voti a favore e 171 contrari. Il leader socialista è stato così eletto a capo del governo per la. Il voto di fiducia arriva grazie all’intesa sull’amnistia tra il Psoe e gli indipendentisti catalani, scelta che sta dividendo la Spagna. Hanno votato a favore il Psoe, la coalizione di sinistra Sumar, i partiti indipendentisti catalani Erc e Junts, quelli baschi Bildu e Pnv, il partito galiziano Bng e quello delle Canarie CC. Contrari i popolari, ...