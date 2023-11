Madame Web | svelato il primo trailer ufficiale

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 16 novembre 2023) Sony Pictures ha appena rilasciato ildiWeb. Il film uscirà nel 2024 e racconterà le vicende dell’omonimo personaggio del mondo Marvel Il personaggio diWeb fu creato per la Marvel da creato da Dennis O’Neil e John Romita Jr. È la prima volta che si cerca di realizzare un film in live action di questo personaggio da portare al cinema. S. J. Clarkson si trova al timone del progetto nei panni di regista, Dakota Johnson vestirà i panni di protagonista, mentre il resto del cast sarà composto da: Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott. La sceneggiatura è firmata da Claire Parker e dallo stesso S. J. Clarkson. Le riprese sono cominciate ufficialmente il 13 luglio 2023 e tuttora non sono ancora ...