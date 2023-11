Madame Web | che poteri ha la supereroina del film Marvel?

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 16 novembre 2023)Web, personaggio interpretato da Dakota Johnson nelin arrivo, possiede deimolto diversi ed inediti rispetto a quelli che siamo abituati a vedere negli altri supereroi: ha grandi abilità psichiche, preveggenti e chiaroveggenti, ed è in grado di apparire in forma astrale come uno spirito alle persone, e può farlo non solo nella sua epoca ma anche in vari periodi temporali e anche in altre dimensioni. Una capacità incredibile che ilin uscita nel 2024 pare affronterà estesamente. Cassandra Web, meglio conosciuta comeWeb nell’universo dei fumetti, è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Denny O’Neil e John Romita Jr. e pubblicato negli Stati Uniti d’America dallaComics, esordendo nella ...