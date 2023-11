MAD scuola | diventa docente con la messa a disposizione Voglioinsegnare it

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 16 novembre 2023) A distanza di due mesi dall’inizio dell’anno scolastico il problema delle cattedre vacanti è una questione sempre aperta. I docenti chiamati tramite GPS e GI non sono stati sufficienti per coprire tutti i posti vacanti. In questo momento i Dirigenti scolastici sono in balia delle numerose cattedre prive di titolarietà che interessano particolarmente il Nord, L'articolo .