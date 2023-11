Lutto nel mondo del calcio | muore in campo | tifosi impietriti

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tragedia in Brasile: un giovane calciatore si accascia dopo la rimessa laterale, l’epilogo è drammatico. Un’altra triste e straziante notizia si è abbattuta prepotentemente suldel. Un momento davvero drammatico che, nel giro di pochi giorni, ha portato via ben due amanti di questo sport che regala gioie ma, purtroppo, anche enormi dolori. In Albania, circa 5 giorni fa, Raphael Dwamena, attaccante ghanese, si è accasciato a terra e non si è più rialzato: un collasso che è risultato fatale per un ragazzo che già in passato aveva avuto una perdita di sensi, sempre nel rettangolo da gioco. Oggi, però, lo sfortunato protagonista di quest’analoga vicenda è stato un giovane giocatore dia 5, in rampa di lancio con il sogno nel cuore e la forte ambizione che un 18enne ha e deve avere. Guilherme Carvalho Castaman stava ...