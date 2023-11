L' Union Berlino di Bonucci nella storia | un' allenatrice al posto di Fischer

Commenta per primo Sarà Marie Louise Eta la vice di Marco Grote, il nuovo tecnico dell'. La nomina dell'allenatrice rappresenta una prima volta storica in Europa: nessuna donna aveva mai seduto in panchina in un club dei top 5 campionati europei maschili. Eta e Grote, che ...

L'Union Berlino saluta Fischer e riscrive la storia della Bundesliga: in panchina ci sarà una donna Sport Fanpage

Bonucci e il nuovo allenatore all’Union Berlino: Fischer lascia, arriva Grote Tuttosport

Il club tedesco ha sollevato dall'incarico il tecnico svizzero: al suo posto promosso dalle giovanili Grote insieme alla sua vice Marie-Louise Eta ...(ANSA) - BERLINO, 15 NOV - L'Union Berlino, ultimo in Bundesliga dove non fa punti dalla fine di agosto, si separa dall'allenatore Urs Fischer. Lo ha annunciato il club delle capitale tedesca rivale ...