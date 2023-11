L' ultimatum di Bruxelles a Meloni sui balneari | gare o procedura d' infrazione

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 novembre 2023) La Commissione europea ha inviato un parere motivato all'Italia sulle concessioniper "violazione della direttiva servizi e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea", rilanciando di fatto lad'contro l'Italia. Il governo– che nel frattempo ha condotto una mappatura delle concessioni– ora ha due mesi di tempo per rispondere. "Abbiamo emesso il parere motivato. Ora le autorità italiane hanno due mesi di tempo per prendere le misure necessarie per fornirci le risposte, poi decideremo il passo successivo", ha spiegato Johanna Bernsel, portavoce della Commissione europea per il mercato interno. "Ritengo che la corretta applicazione del diritto comunitario sia sempre la nostra massima priorità ma la nostra preferenza è sempre quella di trovare un ...