Per il suo ottantesimo gol con il Belgio dovrà aspettare ancora un po', forse solamente tre giorni quando sfiderà da titolare l'Azerbaigian . Ieriè rimasto a 79, ma finalmente anche a riposo. E chissà che Mourinho non abbia mandato un messaggio al ct Tedesco per ringraziarlo del primo pit stop stagionale di Romelu, ormai a corto di fiato ...

Lukaku, niente Belgio: perché Big Rom non ha giocato in nazionale Corriere dello Sport

Romelu Lukaku, niente fischietti La curva dell'Inter userà l'app ... Eurosport IT

Niente nazionale oggi per Romelu Lukaku: il centravanti della Roma non ha preso parte all'amichevole tra Belgio e Serbia.Romelu Lukaku non giocherà l'amichevole tra Belgio e Serbia. Il ct della nazionale belga Domenico Tedesco ha deciso di far riposare l'attaccante e mandarlo in tribuna.