Luis Sal e Fedez | è di nuovo bagarre | “Siamo in causa fatta da Federico e mi sto difendendo” | “Con una società le cose si risolvono davanti a un giudice”

(Di giovedì 16 novembre 2023) È cominciato tutto col settimanale Chi che ha parlato di un “accordo economico e di un patto di riservatezza” traSal, ormai ex compagni di conduzione nel podcast Mucchio Selvaggio. MaSal, a poche ore dall’uscita dell’indiscrezione, ha smentito: “Ciao muschietti selvaggi, piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza. Anziinda) e mi sto“. Per comunicarlo, lo youtuber ha scelto di usare il profilo Instagram di Muschio Selvaggio. La foto? Lui con una maschera di bellezza. E non è tardata la risposta di, sempre via social, con una story: “Confermo, non c’è nessun accordo di riservatezza, non ...