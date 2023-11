Lombardia | ok Giunta | finanziamenti per 30 | 7 mln a province per manutenzione ponti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Milano, 16 nov. (Adnkronos) - Laregionale dellaha approvato la delibera, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi, che finanzia con 30,7 milioni di euro gli interventi distraordinaria deisulle strade provinciali lombarde per il triennio 2024-2026. In merito alla notizia è intervenuto il consigliere regionale della Lega Silvia Scurati, vicepresidente della Commissione Attività produttive: "Con questi fondi offerti dalla Regione alle-ha detto- si potranno eseguire le manutenzioni straordinarie deisotto la responsabilità provinciale avviando lavori su ben 144 infrastrutture. Una misura importante per garantire collegamenti stradali sicuri in tutta la Regione". Alla provincia metropolitana di Milano sono ...