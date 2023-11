Lombardia | commissione speciale | ' più voce alle Regioni in rimodulazione Pnrr'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Milano, 16 nov. (Adnkronos) - "L'attuazione delinprocede senza ritardi: regione ed enti locali stanno rispettando le 'milestone' previste e perciò anche in questo ambito ci stiamo dimostrando virtuosi. Nel documento approvato oggi a larghissima maggioranza abbiamo individuato alcune proposte per vincere pienamente la sfida. In primo luogo chiediamo un maggior coinvolgimento della Regione nei processi di". Giulio Gra (Fi) spiega così il senso della risoluzione ', proposte e contributi per vincere completamente questa sfida', discussa e approvata oggi a larghissima maggioranza dallada lui presieduta e che da aprile sta monitorando, incontrando enti e istituzioni, operatori professionali ed esponenti del ...