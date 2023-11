Lollobrigida all' evento del Foglio | Ripensare la sicurezza alimentare | per non essere alla mercè di dittatori come Putin

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 novembre 2023) "Spero che oggi sarà approvata questa legge chiesta da milioni di cittadini attraverso una petizione; dalle venti regioni; da autorevoli firme di tutti i partiti", dice alil ministro dell'Agricoltura. Francescosi riferisce al voto finale della Camera sul disegno di legge che introduce il divieto di produrre, commercializzare e importare cibi a base cellulare per usoo per i mangimi animali. Un testo che trova un grande riscontro "di pubblico", questo è sicuro. Secondo una nuova indagine Coldiretti/Notosondaggi, quasi tre italiani su quattro dicono no al cibo sintetico. Contro il quale è iniziata una battaglia il 10 novembre del 2022 con l'avvio della mobilitazione della Coldiretti. Proprio un anno fa il ministro dell'Agricoltura Francesco, ospite al primo ...